ولفرهامبتون يضم موتينيو

قال نادي ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي اليوم الثلاثاء إنه تعاقد مع المخضرم جواو موتينيو لاعب وسط منتخب البرتغال من موناكو لمدة عامين.





وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ولفرهامبتون دفع خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.67 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً والذي أصبح ثالث صفقات واندرارز قبل انطلاق الموسم الجديد.





وينضم موتينيو، ثالث أكثر اللاعبين تمثيلاً للبرتغال عبر تاريخها برصيد 113 مباراة دولية، إلى عدد من اللاعبين البرتغاليين في واندرارز ومن بينهم دييغو غوتا وروبن نيفيز والحارس الجديد روي باتريسيو.





وكان موتينيو بين تشكيلة البرتغال الفائزة ببطولة أوروبا 2016 كما خاض ثلاث مباريات في كأس العالم في روسيا.





وبدأ موتينيو مسيرته في سبورتنغ لشبونة قبل الانضمام إلى بورتو في 2010 وفاز بلقب الدوري في 2011 و2012 و2013.





ووصل إلى موناكو في 2013 وخاض 200 مباراة مع النادي الفرنسي وساعده على الفوز بلقب الدوري في 2017.



