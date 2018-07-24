"مصر الخير": سجاد مصنع أطفيح يُصدر للخارج.. ونوعد بمصدر دخل ثابت لـ 500 أسرة (فيديو)

قالت سهير عوض، مسئولة مصنع أطفيح للسجاد اليدوى، إحدى مشروعات مؤسسة مصر الخير، إن المصنع يهدف إلى إيجاد فرص عمل للغارمين والغارمات والمواطنين الأكثر فقرًا.

وأضافت "عوض"، أن المؤسسة توفر دخل ثابت لهم من خلال توفير فرص عمل أو تعليمهم حرف وتأهيلهم لسوق العمل، حتى لا يضطروا للاستدانة مرة أخرى ومن ثم يعودا إلى السجن، مؤكدةً أن شخص يُدعى "عم محمد"، تبرع بمكان المصنع، ونحن قمنا بتزويده بالمعدات اللازمة.



وأضافت "عوض"، أن المصنع شارك بمنتجاته في معارض بالشارقة في دبى وحقق مبيعات كبيرة، مشددةً على أنه يتم تسويق المنتجات من خلال شبكات الإنترنت ومحلات مصر الخير على مستوى مصر وأيضا يتم التصدير للخارج.





وأكدت "عوض"، أنه سيتم فتح مصدر دخل لـ 500 أسرة قريبًا، مشددةً على أن ذلك الأمر من ضمن الخطة القادمة لمنظمة مصر الخير.