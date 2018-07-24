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"إسلام أباد" تقرر إغلاق حدودها البرية مع أفغانستان لمدة يومين

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 09:14 م
إسلام أباد تقرر إغلاق حدودها البرية مع أفغانستان لمدة يومين
حدود باكستان
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وكالات
 

أغلقت باكستان المعابر الحدودية البرية مع أفغانستان، ونشرت أكثر من 8 آلاف رجل أمن في جميع أنحاء البلاد؛ للحد من وقوع أي أعمال إرهابية خلال الانتخابات العامة المقررة غدًا "الأربعاء".

وقال الدكتور محمد فيصل المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إن إسلام أباد قررت إغلاق معبري "تشمن" و"خرلاشي"، لمدة يومين؛ بسبب الانتخابات العامة في باكستان، فيما تقرر الإبقاء على معبر "طورخم" مفتوحًا أمام حركة المرور العادية.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية، نقلًا عن مسؤولين في قوات حرس الحدود، أنه تم تجميد خدمة الهواتف الخلوية والإنترنت في المناطق المحاذية للحدود مع أفغانستان كإجراء أمني.

وأضافت أن لجنة الانتخابات الباكستانية استعانت بالجيش، وسيتم نشر أكثر من 8 آلاف رجل من الشرطة والجيش، حول مراكز الاقتراع البالغ عددها 85252 مركزًا انتخابيًّا، مشيرةً إلى أنه تم إقرار 17 ألف مركز منها باعتباره "حساسًا" من الناحية الأمنية.

من جانبه، قال الجيش الباكستاني، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه نشر قواته حول مراكز الاقتراع بناءً على طلب لجنة الانتخابات، مؤكدًا أن دور الجيش يقتصر على حفظ الأمن خلال الانتخابات دون التدخل في عملية الاقتراع.

وتبدأ عملية الاقتراع للانتخابات العامة، صباح الغد الأربعاء، ويشارك فيها 122 حزبًا سياسيًّا؛ أبرزها حزب حركة الإنصاف، وحزب الرابطة الإسلامية، وحزب الشعب الباكستاني.

ويحق لأكثر من 100 مليون شخص التصويت في الانتخابات، التي تعد ثاني انتخابات ديمقراطية انتقالية في تاريخ باكستان الممتد منذ 70 عامًا.

المزيد عن: الفيصل الحدود البرية أفغانستان إسلام أباد
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