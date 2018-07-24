أحمد السقا يهنئ تامر حسني على نجاح "عيش بشوقك"

حرص الفنان احمد السقا، على تهنئة الفنان تامر حسني بمناسبة نجاح أغنيته الجديدة "عيش بشوقك".





وكتب "السقا" عبر حسابه الرسمي ب"تويتر": " مليون مبروك يا حبيبي ودايما ناجح ودايما مكسر الدنيا بموهبتك".





وحرص حسني، علي الرد حيث قال،"الله يبارك فيك يا حبيب قلبي يا عم الموهوبين ودايما مفرحنا بافلامك الحلوة يا محترم".





حققت أغنية "عيش بشوقك" نجاحا كبيرا فأصبحت جملة "عيش بشوقك" أكثر الجمل تداولا في الحديث بين الشباب في حياتهم اليومية وعبر مواقع السوشيال ميديا، وهذا يدل علي إعجاب الجماهير بكلماتها وتقبلهم لنصيحة حسني، في كيفية التعايش مع الظروف الإقتصادية الحالية.





أغنية "عيش بشوقك" كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع بلال سرور وهاني محروس.