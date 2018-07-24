غدًا: محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يفتتحان قسم مرور"فوه" الجديد

يفتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء احمد صالح، مدير امن كفر الشيخ، قسم مرور فوه الجديد، وذلك بحضور مساعد وزير الداخلية للمرور، والعميد محمد الدفراوى، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، واقيم القسم على على مساحة 4300 متر مربع.





ونفذ إنشاء قسم المرور، إحدى شركات المقاولات تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، وبتمويل مشترك بين المحافظة وإدارة المرور، عقب تقدم أهالى مركز فوة قد تقدموا بطلب لإقامة وحدة المرور تيسيرا عليهم فى الذهاب إلى وحدة مرور دسوق والتى تبعد مسافة 20 كيلومترا عن المدينة.



وكان مدير أمن كفر الشيخ، قد أجرى جولة تفقدية لقسم المرور، إطمئن على جاهزيته للإفتتاح، وإستمع لأراء المواطنين حول تقديم الخدمة لهم.

