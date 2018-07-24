بعد جولة بين معالم هوليوود.. وحيد ممدوح يعزف على مسرح الأوسكار

بعد جولة قضاها عازف الجيتار وحيد ممدوح بي محافظات المملكة العربية السعودية والتي قدم خلالها مجموعة من الحفلات المتميزة، حصل بعدها علي إجازة قصيرة في القاهرة، ليتوجه إلي الولايات الأمريكية المتحدة وتحديدا لوس أنجلوس ليقف لأول مرة علي مسرح كوداك وهو المسرح الذي تقام فيه مراسم أضخم حفل في العالم "الأوسكار" والذي تم تغيير اسمه مؤخرا إلي مسرح الدولبي، حيث شارك بالعزف مع المطربة الإمارتية أحلام.





ليؤكد أنه سعيد بتواجده في هذا المكان الذي يشهد العديد من الأحداث الفنية العالمية التي لها تأثير كبير في الوسط الفني ليس في الولايات المتحدة فقط بل العالم أجمع، وقام وحيد قبل الحفل بعمل جولة في هوليوود ومنها ممر المشاهير والمسرح الصيني ومتحف مدام توسو الشهير والذي يحتوي علي تماثيل من الشمع لعدد من نجوم العالم وفي مقدمتهم مارلين مونرو التي كانت في إستقبال وحيد من امام المتحف، بالإضافة إلي سيارة وتمثال نجم الروك آند رول ألفيس بريسلي، وقام وحيد بالتقاط العديد من الصور المبهجة الاخري .





وسيتوجه بعد هذا الحفل وحيد ممدوح إلي الأردن ليشارك في فعاليات مهرجان جرش مع المطربة أحلام أيضا والتي تعود إليه بعد 17 عاما من الغياب، ويقام الحفل يوم 27 يوليو علي المسرح الجنوبي للمدينة الأثرية بجرش.