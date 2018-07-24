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اعتقال عائلات 3 عناصر داعش في الموصل

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 08:05 م
اعتقال عائلات 3 عناصر داعش في الموصل
داعش الموصل
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وكالات
 
أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوي العراقية، اليوم الثلاثاء، بقيام السلطات الأمنية باعتقال ثلاث عائلات من ذوي عناصر تنظيم داعش، غربي الموصل.

وقال النقيب خالد وليد، من قيادة شرطة نينوى، إن "القوات الأمنية في استخبارات نينوى اعتقلت اليوم الثلاثاء، ثلاث عائلات من ذوي عناصر داعش، على خلفية معلومات استخباراتية أفادت بزيارة أبناء هذه العائلات من الدواعش ذويهم في منازلهم منطقة تل الرمان، غربي الموصل ومغادرتها صباح اليوم".

وأوضح أن "القوات الأمنية عثرت في منازل العائلات على منشورات تؤيد عودة تنظيم داعش، و27 عبوة ناسفة محلية الصنع، وصادرتها".

وتشهد مناطق عدة من محافظة نينوى، خاصةً المحاذية للحدود السورية، تسلل عناصر من التنظيم إلى مدن المحافظة، لتنفيذ عمليات اختطا،ف وقتل، وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على التنظيم عسكرياً في البلاد.
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