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رئيس "القاهرة الجديدة" يوضح حقيقة فيديو إنكسار خط مياه بالمدينة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 08:03 م
رئيس القاهرة الجديدة يوضح حقيقة فيديو إنكسار خط مياه بالمدينة
عادل النجار
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أحمد الشيخ
 
قب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على الفيديو الذى تداولته بعض المواقع الإليكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعى، ويظهر إنكسار خط مياه أمام أحد الكافيهات بالمدينة، بأنه في حدود الساعة الواحدة صباحاً حدث كسر مفاجئ فى خط مياه قطر 500 مم والواصل من خط قطر 700 مم على شارع  التسعين الجنوبي والمغذي بوستر منطقة النرجس عمارات، وحدث الكسر فى منطقة اللاند سكيب الخاصة بأحد الفنادق، لوقوع الخط تحت سور من المباني (سمك طوبة وميدة خرسانية) بارتفاع إجمالى للسور لا يقل عن 3 أمتار.

 وتم بناؤه مباشرة دون وجود ارتفاع كافٍ من الردم، أو أي أعمال حماية عند إنشاء السور، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح، وعادت خدمة مياه الشرب للمواطنين.​
المزيد عن: شارع التسعين انكسار الماسورة القاهرة الجديدة الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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