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"الطاقة العالمى": ما حدث في مجال الكهرباء أمر غير مسبوق

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 08:07 م
الطاقة العالمى: ما حدث في مجال الكهرباء أمر غير مسبوق
ماهر عزيز
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن ما حدث في مجال الكهرباء أمر غير مسبوق، حيث تم إضافة أكثر من 50% مما تم إضافته على مدار 35 عام.

وأشار "عزيز"، خلال حواره ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لولا ادراك القيادة السياسية لخطورة ملف الطاقة لما حققنا ما نحن فيه، مضيفا أن الكهرباء سلعة تباع وتشترى ويمكن أن تكون تأمينًا للاقتصاد.
المزيد عن: الكهرباء المصرية الطاقة العالمى الشبكة القومية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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