تربية رياضية حلوان تمنع "الصحة" من تفتيش حمام السباحة





رفض صلاح ربيع الأمين العام لكلية تربية رياضية بنين التابعة لجامعة حلوان، دخول لجنه تفتيش الطب الوقائي بمديرية الصحة بالجيزة؛ لأخذ عينات من حمام السباحة التابع لمركز خدمة المجتمع للكلية والذي يتردد عليها يوميا 4 آلاف طفل.





جاء ذلك على الرغم من صدور خطاب رسمي من وزارة الصحة بالجيزة "مديرية الصحة" لعميد كلية تربية رياضية والتي حصلت الفجر على نسخه منه، وجاء نصه "السيد عميد كلية تربية بجامعة حلوان في إطار التعاون والكلية برئاسة سيادتكم وللحفاظ على الصحة العامة لطلبة الكلية برجاء التكرم بالموافقة على إيفاد لجنة من الطب الوقائي بالمديرية؛ لأخذ عينات من مياه حمام السباحة بالكلية؛ لتطبيق سياسات الطب الوقائي".



