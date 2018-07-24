عاجل.. أخبار السعودية اليوم | إدارة العلاقات والإعلام بمكة تنظم جولة لـ"كاوست"

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نظمت إدارة العلاقات والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة، جولة إعلامية إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ( كاوست) ، وذلك ضمن برنامجها التعريفي لمشاريع المنطقة الرائدة وإبراز مكتسبات الوطن وجهود الدولة المباركة.





واشتملت الجولة إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بزيارة متحف الجامعة في الإسلام، واطلع خلاله الزوار على أثر العلماء المسلمين في العالم الحاضر.





تلاها زيارة إلى المبنى الرابع بالجامعة، الذي يحتوي على أهم الأبحاث، التي تدرسها وتبحثها الجامعة لمعالجة أبرز مشاكل الطاقة والبيئة، التي تواجه المملكة العربية السعودية.





بعد ذلك تعرف الزوار على أكبر الشركات المشاركة في الصناعة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومن أبرزهم سابك, أرامكو, بوينج وداو كيميكال.





ألقى بعدها نظمي النصر الرئيس المنتدب، كلمة رحب بها بالوفد الإعلامي وأعطى فكرة عامة عن قصة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، منذ إنشائها وحتى وقتنا الحاضر وأبرز إنجازات الجامعة على المستوى البحثي والعلمي.





واختتم الوفد زيارته للجامعة، بالالتقاء بالمواهب والتعرف على برنامج استقطابهم، حيث يستقطب 40 طالباً لتعليمهم أساس البحث العلمي حتى يتمكنوا من المشاركة مع العلماء كتحفيز لهم.



