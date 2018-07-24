ظابط ولاعب كرة.. أحلام رفقاء الطفولة دفعتهما للعمل بمصنع سجاد أطفيح

جمعتهما براءة الطفولة، فسارا على خطى درب واحد معًا، تشاركا همومهما وتقاسما أحلامهما، حتى أصبحا مصدر الحماس لبعضهما داخل أسوار المدرسة، أما خارجها فيأخذ كل منهما بيد الآخر، ليعينه على مشقة الحياة وصعوبة الظروف.





فمنذ نحو ثمانية أشهر، التحق "أحمد" البالغ من العمر ستة عشر عامًا، بمصنع السجاد في مركز أطفيح بالجيزة، بعدما جلبه أخيه الأكبر لاستغلال فترة الإجازة الصيفية، ليجني ما يعين أسرته على مصروفات المنزل بعد أن يقتطع جزءا بسيطًا يخصصه لاحتياجات الدراسة حينما تبدأ، حيث أنها الأمل الوحيد الذي يحقق حلمه منذ الصغر بالالتحاق بكلية الشرطة ليصبح ضابطًا شجاعًا يقضي على الفساد والظلم.











