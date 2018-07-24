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الزمالك يواجه الإنتاج الحربي وديا الخميس

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 08:00 م
الزمالك يواجه الإنتاج الحربي وديا الخميس
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رامي بشاي
 

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الانتاج الحربي يوم الخميس المقبل في ثاني مواجهات الابيض الودية عقب العودة من المعسكر الخارجي في المانيا.


حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخانسة على ملعب ستاد السلام الدولي، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد.


ويواجه فريق الزمالك نظيره بتروجيت يوم 31 من الشهر الجاري على ملعب الجيش بمدينة السويس، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.


المزيد عن: كورة رياضة الزمالك الإنتاج الحربي
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