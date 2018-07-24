الباطن السعودي يواصل تدريباته المكثفة استعدادا للموسم الجديد

واصل نادي الباطن السعودي بقيادة مدربه البلجيكي فرانك فيركواتيرين، الإستعدادات المكثفة للموسم الجديد 2018-2019، من خلال التدريبات الصباحية والمسائية المتواصلة.









وأجري الفريق الأول تدريباته الجماعية المسائية اليوم الثلاثاء، علي ملعب نادي التعاون، وقد شهد مشاركة معظم اللاعبين وسط نشاط كبير.







