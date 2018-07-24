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الباطن السعودي يواصل تدريباته المكثفة استعدادا للموسم الجديد

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:57 م
الباطن السعودي يواصل تدريباته المكثفة استعدادا للموسم الجديد
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عمر عبد العزيز
 

واصل نادي الباطن السعودي بقيادة مدربه البلجيكي فرانك فيركواتيرين، الإستعدادات المكثفة للموسم الجديد 2018-2019، من خلال التدريبات الصباحية والمسائية المتواصلة.



وأجري الفريق الأول تدريباته الجماعية المسائية اليوم الثلاثاء، علي ملعب نادي التعاون، وقد شهد مشاركة معظم اللاعبين وسط نشاط كبير.



واشتمل المران المسائي علي العديد من التدريبات التكتيكية عبر العديد من المراحل، حتي تم ختام التمرين بمناورة طبق من خلالها المدرب فرانك عددًا من الخطط التكتيكية والجمل الفنية المتنوعة.

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