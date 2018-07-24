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٤ ذهبيات وفضية لشباب الرماية في دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:57 م
٤ ذهبيات وفضية لشباب الرماية في دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر
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مها الصباحي
 

حقق لاعبو المنتخب الوطني للرماية للشباب، ٥ ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الإفريقية للشباب المقامة حاليًا في الجزائر.


وحصد المنتخب ٥ ميداليات بواقع ٤ ذهبيات وفضية واحدة، حيث حصل لاعبا المسدس عمر كمال ونهال طارق ذهبيتين، وخطف سيف الله أبو سنة ذهبية البندقية وفاز يوسف شرف بذهبية الخرطوش فيما حققت فريدة خالد الميدالية الفضية في منافسات البندقية.


وأعرب أحمد سيف الدين، المدير الفني لفريق المسدس، عن سعادته بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه كل من عمر كمال ونهال طارق، فيما أشاد أمجد مدرب فريق البندقية بمستوى سيف الله أبو سنة وأكد أنه ينتظره مستقبل كبير، كذلك فريدة خالد التي ظهرت بمستوى جيد وستمثل مصر في دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين في سبتمبر المقبل.


ووجه اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، الشكر للاعبي المنتخب مؤكدًا أن الجيل الجديد من اللاعبين يبشر باستمرار الإنجازات التي يحققها لاعبو الرماية المصريين والذي نعلق عليه آمالًا كبيرة في المنافسة قاريًا ودوليًا خلال السنوات القليلة المقبلة.


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