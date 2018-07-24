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بالفيديو.. رئيس "العربية للتغيير بالكنيست الإسرائيلي": نسعي إلى مواجهة محاولات الاحتلال لطمس لغتنا العربية

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:45 م
بالفيديو.. رئيس العربية للتغيير بالكنيست الإسرائيلي: نسعي إلى مواجهة محاولات الاحتلال لطمس لغتنا العربية
أحمد الطيبي - رئيس الحركة العربية للتغيير
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أكد رئيس الحركة العربية للتغيير فى الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، أن هناك سلسلة خطوات احتجاجية سيتم اتخاذها عربيا ودوليا ضد قانون القومية.

وأضاف الطيبي فى تصريح خاص لفضائية الغد الاخبارية، أننا نسعي إلى مواجهة محاولات الاحتلال لطمس لغتنا العربية، مشيرًا إلى أن الرئيس التونسي أكد رفضة لقانون القومية ودعمة لقضية القدس.

وأوضح أن الرئيس التونسي أشار إلى أنه يجب صمود الفلسطيين فى الداخل أمام كل طرق الاحتلال لتهويد القدس العربية، مضيفًا أنه يجب على كل عربي أن يرفض قانون القومية.

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