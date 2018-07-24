رسميًا.. روما يتعاقد مع الحارس السويدي أولسن

أعلن نادي روما الإيطالي، التعاقد رسميًا مع حارس المرمى السويدي روبن أولسن من كوبنهاجن بمقابل 12 مليون يورو.





وأكد النادي الإيطالي خلال بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت، أن التعاقد تم بمقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ قدره 3.5 مليون يورو كمكافآت.





وكان الحارس السويد أولسن البالغ من العمر 28 عامًا، من أبرز الحراس في كأس العالم 2018 حيثُ قاد منتخب بلاه إلى دور ربع نهائي البطولة.





وتعاقد روما مع أولسن من أجل أن يسد فراغ رحيل أليسون بيكر إلى نادي ليفربول الإنجليزي خلال هذا الصيف.



