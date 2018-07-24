ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميًا.. روما يتعاقد مع الحارس السويدي أولسن

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:55 م
رسميًا.. روما يتعاقد مع الحارس السويدي أولسن
طباعة
مني العوضي
 
 
أعلن نادي روما الإيطالي، التعاقد رسميًا مع حارس المرمى السويدي روبن أولسن من كوبنهاجن بمقابل 12 مليون يورو.

وأكد النادي الإيطالي خلال بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت، أن التعاقد تم بمقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى مبلغ قدره 3.5 مليون يورو كمكافآت.

وكان الحارس السويد أولسن البالغ من العمر 28 عامًا، من أبرز الحراس في كأس العالم 2018 حيثُ قاد منتخب بلاه إلى دور ربع نهائي البطولة.

وتعاقد روما مع أولسن من أجل أن يسد فراغ رحيل أليسون بيكر إلى نادي ليفربول الإنجليزي خلال هذا الصيف.

المزيد عن: ليفربول روما السويد أولسن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 8:15:48 PM