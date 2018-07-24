أطفال الأوبرا يمثلون مصر في مهرجان السلام الدولي بالمغرب

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، على ترشيح أطفال مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية للمشاركة في الدورة الثانية عشر للمهرجان الدولي لأطفال السلام الذي تنظمه جمعية أبي رقراق بمدينة سلا بالمملكة المغربية في الفترة من 23يوليو إلي 3 أغسطس.

صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وأضاف انه تم التنسيق مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة هبه يوسف على سفر 15 من أطفال المركز تلبية للدعوة الموجهة من المملكة المغربية بمناسبة الاحتفال بجلوس الملك محمد السادس على عرش البلاد، وأشار الى اختيار اطفال المركز لتسليم وتبادل الدروع والهدايا إلي رئيس مجلس النواب ومحافظ مدينة سلا ومحافظ مدينة القنيطرة.

يذكر أن الدورة الثانية عشر للمهرجان الدولي لأطفال السلام تقام بمشاركة 30 مجموعة فنية من مختلف أنحاء العالم تضم ما يزيد عن 700 طفـل وطفلة يرفعون شعارا واحدا لنشر وتعميم قيم السلم والسلام بين الشعوب ويقدمون لوحات فنية متميزة بالرغم من اختلاف الثقافات واللغات.