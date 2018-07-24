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أيمن حمزة: إنشاء محطة كهرباء عملاقة بالعاصمة الإدارية خطوة كبرى نحو التنمية

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:55 م
أيمن حمزة: إنشاء محطة كهرباء عملاقة بالعاصمة الإدارية خطوة كبرى نحو التنمية
أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء
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كساب أحمد
 
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إنشاء محطة كهرباء عملاقة بالعاصمة الإدارية الجديد خطوة كبرى نحو التنمية، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة مشروعات كبرى لإنتاج الكهرباء في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا يمثل إضافة كبيرة للقدرات الكهربائية في مصر التي تدعم كافة المشروعات التنموية.

وأضاف "حمزة"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن الإنجاز الذي حدث في قطاع الكهرباء واضح عند مقارنة الوضع في مصر الآن بما بعد 2011، مشيرًا إلى أن القادم أفضل وأحسن بكثير بإذن الله.
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