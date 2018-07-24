أيمن حمزة: إنشاء محطة كهرباء عملاقة بالعاصمة الإدارية خطوة كبرى نحو التنمية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إنشاء محطة كهرباء عملاقة بالعاصمة الإدارية الجديد خطوة كبرى نحو التنمية، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة مشروعات كبرى لإنتاج الكهرباء في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا يمثل إضافة كبيرة للقدرات الكهربائية في مصر التي تدعم كافة المشروعات التنموية.



