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محافظ الدقهلية: بحيرة المنزلة منطقة واعدة لاهتمام القيادة السياسية بها (صور)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:55 م
محافظ الدقهلية: بحيرة المنزلة منطقة واعدة لاهتمام القيادة السياسية بها (صور)
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سالى رضوان
 
شدد محافظ الدقهلية، الدكتور احمد الشعراوي بحيرة المنزلة هي منطقه واعده ﻷهتمام القيادة السياسية بها وان الدولة تراقب عن قرب من اعلي نقطة كل مايحدث داخل البحيرة، مشددا علي ان ملف بحيرة المنزلة خط احمر ولم ولن اسمح ﻷحد ان يفسده لان هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الثلاثاء بالمجلس التنفيذى من وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن عقب الانتهاء من مناقشة مشاكل 23 مواطن.

ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بضرورة الاهتمام بملف النظافة والعمل علي قدم وساق من اجل تحسين الخدمة للمواطنين، مكلفا بضرورة اعداد ملف لكل مركز يضم المشروعات الخدمية من مشاكل الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق والكباري، وكيفية الاستثمار في كل مركز وتحديد اماكن ﻹمكانية اقامة مناطق صناعية لزيادة الاستثمار.
محافظ الدقهلية: بحيرة المنزلة منطقة واعدة لاهتمام القيادة السياسية بها (صور)
محافظ الدقهلية: بحيرة المنزلة منطقة واعدة لاهتمام القيادة السياسية بها (صور)
محافظ الدقهلية: بحيرة المنزلة منطقة واعدة لاهتمام القيادة السياسية بها (صور)
محافظ الدقهلية: بحيرة المنزلة منطقة واعدة لاهتمام القيادة السياسية بها (صور)
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