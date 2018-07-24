ميرا الإماراتية تطرح فيديو كليب "أين أنا"

بعد نجاح أغنيتها المنفردة السابقة محققة ما يقارب السبع مليون مشاهدة، طرحت الفنانة الإماراتية الشابة "ميرا" عملها الغنائي المنفرد الجديد "أين أنا" مصورة بطريقة الفيديو كليب عبر حسابها الرسمي في موقع "اليوتيوب"، متضمنة كلمات مختلفة في عملية الطرح، متسائلة من خلالها في حوار مع النفس، تقول في مقدمتها:

أين انا يا قلبي هل هذا يعني عمري

كيف مضى لا ادري اويلاه

ماذا جرى لحالي اتعبني ما جرالي

في همي من يبالي اويلاه

تعاونت الفنانة الإماراتية ميرا في أغنية "أين أنا" مع الشاعر رامي العبودي، والملحن سعدون دحام، وتوزيع أحمد المهندس، وقد تم تسجيل الأغنية ما بين استوديوهات دبي والعراق، من إنتاج شركة "سليبرتي مانجمنت"، مؤكدة من خلالها إمكانياتها الصوتية الجميلة التي تحملها معها، الى جانب إطلالتها المتميزة.

كما تم عرض الأغنية الجديدة "أين قلبي" في جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي، وعبر قناتها الرسمية على موقع "YouTube"بعنوان "Meera Official" حيث تحقق نسبة مشاهدة متصاعدة يومياً، إلى جانب حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر، فيسبوك وإنستغرام".

ومن جانب آخر، تعمل ميرا الإماراتية على تسجيل مجموعة من الأغنيات الإيقاعية والطربية بنظام "الجلسة الخليجية" التي ستظهر إمكانيات صوتها، وستقوم بطرحها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي المتنوعة ومن خلال حساباتها الرسمية الخاصة.