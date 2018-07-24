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خبير اقتصادي يطالب بعودة التوقيت الصيفي مرة أخرى

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:51 م
خبير اقتصادي يطالب بعودة التوقيت الصيفي مرة أخرى
شريف دلاور
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هدى عبدالرازق
 
قال شريف دلاور، خبير التنمية الاقتصادية، إن من الضروري عودة التوقيت الصيفي في مصر مرة أخرى.

وأضاف "دلاور"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على الدولة إلزام المحلات التجارية بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، مؤكدًا أن كل دول العالم تلتزم المحلات بهذا الأمر.

وأكد "دلاور"، أن ما أحوجنا الآن إلى الاتحاد والنظام والعمل.
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