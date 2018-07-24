عاجل.. الاعلان عن المدربين المرشحين لقيادة منتخب مصر
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:45 م
الفجر الرياضي
أعلن
اتحاد الكرة، أسماء المدربين المرشحين لقيادة منتخب
مصر خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، الثلاثاء، في مقر الاتحاد.
وقال
أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تم تشكيل لجنة لبحث السيرة الذاتية
للمدربين المرشحين لتدريب الفراعنة.
وأختار
اتحاد الكرة 4 مدربين لدراسة سيرتهم الذاتية لاختيار أحدهم لقيادة المنتخب خلال
المرحلة المقبلة وهم: لويز بينتو ووحيد خاليلوزيتش وخافيير أجيري وكيكي فلوريس.
وقال
مجاهد خلال المؤتمر الصحفي
بالجبلاية، أنه لا اتحلاد الكرة لا يستطيع يحدد سقف مادي لمدرب المنتخب القادم، لكن
لابد من دراسة الخبرات الخاصة بكل مدرب ومدى ملائمته للسقف المالي الذي وضعه الاتحاد.
وقال
مجاهد خلال المؤتمر الصحفي
بالجبلاية، أنه لا اتحلاد الكرة لا يستطيع يحدد سقف مادي لمدرب المنتخب القادم، لكن
لابد من دراسة الخبرات الخاصة بكل مدرب ومدى ملائمته للسقف المالي الذي وضعه الاتحاد.
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