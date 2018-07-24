عاجل.. الاعلان عن المدربين المرشحين لقيادة منتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة، أسماء المدربين المرشحين لقيادة منتخب مصر خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، الثلاثاء، في مقر الاتحاد.

وقال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تم تشكيل لجنة لبحث السيرة الذاتية للمدربين المرشحين لتدريب الفراعنة.

وأختار اتحاد الكرة 4 مدربين لدراسة سيرتهم الذاتية لاختيار أحدهم لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة وهم: لويز بينتو ووحيد خاليلوزيتش وخافيير أجيري وكيكي فلوريس.



