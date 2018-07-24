ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الاعلان عن المدربين المرشحين لقيادة منتخب مصر

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:45 م
عاجل.. الاعلان عن المدربين المرشحين لقيادة منتخب مصر
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

أعلن اتحاد الكرة، أسماء المدربين المرشحين لقيادة منتخب مصر خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، الثلاثاء، في مقر الاتحاد.

 

وقال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تم تشكيل لجنة لبحث السيرة الذاتية للمدربين المرشحين لتدريب الفراعنة.

 

وأختار اتحاد الكرة 4 مدربين لدراسة سيرتهم الذاتية لاختيار أحدهم لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة وهم: لويز بينتو ووحيد خاليلوزيتش وخافيير أجيري وكيكي فلوريس.


وقال مجاهد خلال المؤتمر الصحفي بالجبلاية، أنه لا اتحلاد الكرة لا يستطيع يحدد سقف مادي لمدرب المنتخب القادم، لكن لابد من دراسة الخبرات الخاصة بكل مدرب ومدى ملائمته للسقف المالي الذي وضعه الاتحاد.


المزيد عن: منتخب مصر كيكي فلوريس كوبر خليلوزفيتش خافير أجيري بينتو الفراعنة اتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 8:15:46 PM