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توفير مساعدات ومعاشات مالية لـ 23 حالة إنسانية فى اللقاء الاسبوعى لمواطنى الدقهلية بالمحافظ

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 07:46 م
توفير مساعدات ومعاشات مالية لـ 23 حالة إنسانية فى اللقاء الاسبوعى لمواطنى الدقهلية بالمحافظ
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سالى رضوان
 
ترأس الدكتور احمد الشعراوى محافظ الدقهلية اليوم الثرثاء اللقاء الاسبوعى بالمواطنين المنعقد داخل القاعة الصغرى بديوان عام المحافظة بحضور الجهاز التنفيذى من وكلاء الوزراة ورؤساء مجالس المدن والمراكز. 

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مشكلات واحتياجات ومطالب ابناء الدقهلية واستمع الي مطالب 23 حالة.


وفي السياق ذاته أمر محافظ الدقهلية، بتوفير معاشات ضمانية وتكافل وكرامة وتوفير أكشاك لبعض المستحقين وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص نظرا لظروفهم الاجتماعيه الصعبة كما سلم خلال اللقاء اﻹعانات الماليه الفوريه لعدد من المستحقين.
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