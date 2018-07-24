"دلاور": يجب إلزام المحلات التجارية بوضع 50% من المنتجات المعروضة مصرية



وأضاف "دلاور"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه يجب علينا الاستغناء عن استيراد بعض الموارد التي تكلفنا الكثير من الأموال، مشيرًا إلى أن لدينا أصول غير مستغلة كثيرة، وهى بمثابة ثروة ضائعة.





وأوضح "دلاور"، أن العالم يتجه الآن إلى تصدير المعرفة والخدمات الإلكترونية، وعلينا مواكبة ذلك، متابعًا "يجب على الدولة الاهتمام يتنمية أفكار الشباب".



قال شريف دلاور، خبير التنمية الاقتصادية، إنه يجب أن يكون السوق المصري به 50% من المنتجات المصرية، مطالبًا بمخاطبة الغرف التجارية بإلزام المحلات التجارية بهذا الأمر.