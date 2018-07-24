المالكي: إجبار طائرة تابعة للصليب الأحمر بالهبوط في مطار بجازان





صرح العقید الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، الیوم الثلاثاء، أن إحدى الطائرات التابعة لمنظمة الصلیب الأحمر الدولي قامت بتغییر مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جیبوتي.





وبین العقید المالكي، أن الطاقم الجوي المسؤول عن الطائرة غیر المسار الجوي المحدد لها، وانحرف عن خط السیر المخصص له بالمجال الجوي، حیث تغیر مسار الطائرة إلى الطیران فوق منطقة العملیات.





وأضاف "المالكي"، أن قوات التحالف قامت بالتواصل مع الطائرة، من خلال تردد الطوارئ العالمي، ولم یستجب الطاقم الجوي لنداءات التحالف، وتم إعطاء أوامر إرشادیة لإبعاد الطائرة عن منطقة العملیات والاشتباكات دون جدوى، وتم إجبار الطائرة بالهبوط في مطار الملك عبدالله الإقلیمي بجازان".





ویعلن التحالف من منطلق حرصه على تطبیق وسائل السلامة، أن ما قام به الطاقم الجوي یعد مخالفة صریحة لأنظمة الطیران، وتم تعریض سلامة المجال الجوي للخطر وكذلك سلامة الركاب على الرحلة.





ولیؤكد حرصه على أن ما تم اتخاذه من إجراءات من قوات التحالف، لسلامة المجال الجوي وكذلك طاقم الطائرة والركاب العاملین بالمجال الإنساني.