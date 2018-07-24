"النقد الدولى" يعلن عن القيمة العادلة لسعر الدولار

قال صندوق النقد الدولى إن الدولار الأمريكى مبالغ في قيمته مقارنة بالوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، بينما اليوان الصينى يتماشى مع قيمته الأساسية.





وتراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في 13 شهراً أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، مواصلاً خسائره الملحوظة في الفترة الماضية.





وأضاف صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن القطاع الخارجي، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الدولار الأمريكي تتجاوز المستوى المبرر بناءً على أساسيات الاقتصاد على المدى المتوسط بنسبة تتراوح بين 8 إلى 16% في العام الماضي.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد رفع معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في ارتفاع قيمة الدولار وتقويض الميزة التنافسية للولايات المتحدة في الوقت الذي يقوم فيه الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب في العملة.





ولكن الصين نفت أنها تقوم بخفض العملة المحلية من أجل تقديم الدعم للصادرات.





ويقيم تقرير صندوق النقد الدولي أسعار صرف العملات، والفائض أو العجز في الحسابات الجارية بالعالم بناءً على البيانات المتوفرة حتى 22 يونيو الماضي.





وأوضح الصندوق أن العجز والفائض في الحسابات الجارية أصبحا متمركزين بشكل مكثف في الاقتصادات المتقدمة، مشيراً إلى أن نحو 40 إلى 50% من ميزان الحساب الجاري حول العالم شهد أداءً "مفرطا" خلال العام الماضي.





وأشار التقرير إلى أن فائض الحساب الجاري الصيني نما بشكل طفيف العام الماضي إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، لتكون بكين من بين الدول التي لديها فائض مفرط في الحساب الجاري إلى جانب ألمانيا وكوريا الجنوبية وهولندا والسويد وسنغافورة.





بينما ذكر صندوق النقد أن الدول التي تعاني من عجز مفرط في الحساب الجاري تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والأرجنتين.





وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 94.450.