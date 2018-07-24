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العثور على جثة ميكانيكي معلقا بحبل داخل ورشته في طنطا

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:34 م
العثور على جثة ميكانيكي معلقا بحبل داخل ورشته في طنطا
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أيمن يحيي
 
عثر أهالي عزبة فراج بقرية شونى بمركز طنطا في محافظة الغربية، على جثة لأحد الأشخاص مشنوقة في العقد الخامس من عمره.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بلاغا من إدارة النجدة يفيد عثور الأهالي على جثة ميكانيكي يدعى أحمد ف ا ب 50 عاما بقرية كفر الساحل التابعة لمركز طنطا معلقا بحبل داخل الورشة الخاصة به ولم يتم التعرف على أسباب الواقعة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى الجامعى وتحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة مباحث شرطة طنطا بالتحري حول أسباب الواقعة وبيان إن كان هناك شبه جنائية من عدمه.
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