خالد الجندي يرد على شائعة تشجيعه على السرقة

أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن استيائه من الأكاذيب التى يرددها جماعات الشر عنه، وآخرها تشجيعه على السرقة، مشيرًا إلى أن حديثه عن السرقة لا يعني أنه يشجعها.





وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء: "جماعات الشر مش عارفين يمسكوا عليا حاجة في الحلقة، هيتجننوا وهيجلهم هلع، هو إيه أنا كل اللى بقوله، إيه اللى هيفيد الست اللى زوجها قتل من العزاء، يبقى كده بشجع على القتل".



