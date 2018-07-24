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خالد الجندي يرد على شائعة تشجيعه على السرقة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:29 م
خالد الجندي يرد على شائعة تشجيعه على السرقة
الشيخ خالد الجندي
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أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن استيائه من الأكاذيب التى يرددها جماعات الشر عنه، وآخرها تشجيعه على السرقة، مشيرًا إلى أن حديثه عن السرقة لا يعني أنه يشجعها.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على  فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء: "جماعات الشر مش عارفين يمسكوا عليا حاجة في الحلقة، هيتجننوا وهيجلهم هلع، هو إيه أنا كل اللى بقوله، إيه اللى هيفيد الست اللى زوجها قتل من العزاء، يبقى كده بشجع على القتل".

وتابع: "بقول لو حاجة اتسرقت منك، وعملت كل الإجراءات القانونية، وكل السبل عشان ترجع اللى المسروقات، ومفيش حاجة رجعت، خلاص يبقى هذا رزق ليس لك، يبقى أنا بشجع على السرقة".
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