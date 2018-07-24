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"الاستثمار": توقيع الاتفاقيات مع الوكالة الأمريكية يؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:30 م
الاستثمار: توقيع الاتفاقيات مع الوكالة الأمريكية يؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين
سحر نصر وزيرة الاستثمار
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أمنية فوزي
 
علقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، على توقيع 5 اتفاقيات مع الوكلة الأمريكية للتنمية الدولية، قائلة إنها تأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا.

وأوضحت "نصر"، خلال كلمتها بالمؤتمر، المذاع عبر فضائية "أون لايف" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية ستساهم في استثمار ودعم للمواطن والشباب المصري، وسيكون لها مردودًا إيجابيًا على قطاع التعليم والصحة وتنظيم الأسرة.

ووجهت الشكر للجانب الأمريكي على الدعم والعلاقات الاستراتيجية المستمرة، مؤكدة أنه سيكون هناك العديد من الاتفاقيات الأخرى.
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