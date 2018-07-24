متحدث "البرلمان": رئيس المجلس هدد بمد دور الانعقاد حال عدم الانتهاء من القوانين

نفى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ما تردد في أحد الصحف بأن الدكتور على عبدالعال صرح بأنه إذا لم يتم الانتهاء من القوانين في 15 يوما سيحل البرلمان، مؤكدًا أن هذا الأمر عار عن الصحة تمامًا.



وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن رئيس البرلمان طالب النواب بإنجاز القوانين المتبقية وإلا سيتم مد دور الانعقاد إلى شهر أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مدة إلزامية لإصدار قانون معين وفقا للدستور.

