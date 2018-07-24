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34 طنا من المساعدات الإنسانية الروسية إلى سوريا

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:20 م
34 طنا من المساعدات الإنسانية الروسية إلى سوريا
المساعدات الإنسانية الروسية
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وكالات
 
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة "إيل - 76"، تابعة للوزارة أوصلت 34 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا، تتضمن مواد غذائية وأدوية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة : "أوصلت طائرة "إيل- "76 تابعة لوزارة الدفاع الروسية، مقلعة من مطار "رامينسكوي" في ضواحي موسكو إلى مطار حميميم، 34 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان الجمهورية العربية السورية.

وأرسلت روسيا إلى سوريا، مواد غذائية (أرز، دقيق قمح، لحوم المعلبة)، أدوية (ضمادات طبية ومطهرات).

وسيتم تسليم المساعدات للسكان المحتاجين، بما فيها ومن يقيم في مناطق يصعب الوصول إليها، وأيضا للاجئين العائدين إلى المناطق السكنية المحررة.

وسيساعد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة وممثلو الهلال الأحمر السوري بتوصيل المساعدات.

كما أوصلت الطائرة مجموعة من خبراء مركز عمليات الإنقاذ من المخاطر العالية التابع لوزارة الطوارئ الروسية "ليدير" لمناقشة مشروع إزالة الألغام في إطار الأمم المتحدة مع السلطات السورية.

المزيد عن: سوريا المساعدات الإنسانية الروسية 34 طن
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