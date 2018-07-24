عاجل.. موعد مباراة الأهلي وتاونشيب في دوري أبطال أفريقيا

يدخل النادي مواجهة صعبة ومصيرية أمام تاونشيب رولز البتسواني، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتقام مباراة وتاونشيب رولز في إياب الجولة الرابعة من دوري الأبطال يوم السبت المقبل والموافق 28 يوليو في تمام الساعة السادسة على ملعب "بوتسوانا الوطني".





وتمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على تاونشيب في الجولة الثالثة بملعب برج العرب بالإسكندرية بثلاثية نظيفة.





ويحتل الأهلي المركز رصيد 4 نقاط، خلف الترجي التونسي صاحب المركز الأول بـ7 نقاط.





ومن المقرر أن تقوم قناة "بي إن سبورت" المشفرة بنقل مباراة رولز في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.