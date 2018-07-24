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"سامي" أندية الليونز توصل مياه الشرب لـ 46 منزلاً بمركز سنورس بالفيوم

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:21 م
سامي أندية الليونز توصل مياه الشرب لـ 46 منزلاً بمركز سنورس بالفيوم
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ريهام على
 
أكد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، أن الجهود مستمرة فى توصيل مياه الشرب للمنازل على مراحل، حيث تم توصيل المياه لعدد 46 منزلًا بمركز سنورس كمرحلة أولى هذا العام.

وفى قطاع التعليم يتم تنفيذ برنامج لدعم مستوى التعليم والأنشطة حيث يجري دراسة تمويل وتجهيز ملعب متعدد الأنشطة لدعم النشاط الرياضي والبدني للشباب وذلك خلال خطة عام 2018-2019.

وذلك فى إطار التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وأندية الليونز لدعم القطاعات الخدمية المختلفة بالمحافظة.

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