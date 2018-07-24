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"أمن القاهرة": القبض على قائد السيارة المتهم بسرقة راكبة بالإكراه

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:17 م
أمن القاهرة: القبض على قائد السيارة المتهم بسرقة راكبة بالإكراه
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هبة عبد الحفيظ
 
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على قائد السيارة المتهم بسرقة راكبة بالإكراه، وذلك عقب استدعائها له عن طريق أحد تطبيقات الإنترنت.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة يدعى عبدالحميد . ع . ع – مواليد 1990 – سائق – ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وذلك بعد تداول الواقعة على المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل اختباؤه بها بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات عبارة عن "مبلغ مالى ، هاتف محمول" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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