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جلسة تصوير مثيرة لـ كيرا الصباح نجمة مسلسل "الأب الروحي" (صور)

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:11 م
جلسة تصوير مثيرة لـ كيرا الصباح نجمة مسلسل الأب الروحي (صور)
كيرا الصباح
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بلال أحمد
 

خضعت الفنانة الشابة كيرا الصباح، ملكة جمال مصر العرب 2016 ونجمة مسلسل الأب الروحي، لجلسة تصوير مثيرة بعدسة كريم سمير، كشفت عنها عبر صفحتيها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام".

 

وارتدت كيرا الصباح " خلال جلسة التصوير بطقم من قطعتين توب علوي من الستان الكريم ي والجيب من الشيفون الأصفر وهو من تصميم المصممة سارة تايل وهو ما حاز إعجاب جمهورها.

 

وظهرت "كيرا " خلال جلسة التصوير بمواقع مختلفة في الطبيعة علي البحر وبين الزهور واختارت الأماكن التصوير بعانية لتعطي انطباع صيفي مبهج مع تناسق الألوان.

 

يذكر كيرا تصدرت "تريند" بشخصية "رقية" التي قامت بأداتها في مسلسل " الأب الروحي " وذلك على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

جلسة تصوير مثيرة لـ كيرا الصباح نجمة مسلسل "الأب الروحي" (صور)
جلسة تصوير مثيرة لـ كيرا الصباح نجمة مسلسل "الأب الروحي" (صور)
جلسة تصوير مثيرة لـ كيرا الصباح نجمة مسلسل "الأب الروحي" (صور)
جلسة تصوير مثيرة لـ كيرا الصباح نجمة مسلسل "الأب الروحي" (صور)
جلسة تصوير مثيرة لـ كيرا الصباح نجمة مسلسل "الأب الروحي" (صور)
جلسة تصوير مثيرة لـ كيرا الصباح نجمة مسلسل "الأب الروحي" (صور)
جلسة تصوير مثيرة لـ كيرا الصباح نجمة مسلسل "الأب الروحي" (صور)
جلسة تصوير مثيرة لـ كيرا الصباح نجمة مسلسل "الأب الروحي" (صور)
جلسة تصوير مثيرة لـ كيرا الصباح نجمة مسلسل "الأب الروحي" (صور)
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