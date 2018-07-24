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حسين السيد يقود الاتفاق السعودي أمام بني ياس وديًا

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:17 م
حسين السيد يقود الاتفاق السعودي أمام بني ياس وديًا
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منى العوضي
 

أعلن نادي الاتفاق السعودي، المحترف في صفوفه الظهير الأيسر المصري حسين السيد، تشكيلة الفريق في ثالث مبارياته الودية ضد بني ياس الإماراتي، اليوم الثلاثاء.


ويواجه فريق بني ياس الإماراتي في ثالث مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بهولندا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.


ويتكون تشكيل الاتفاق من؛ "رايس مبولحي، أحمد جمال، رامون أرياس، حسين السيد، عمر النين، فيليب كيش، حامد الغامدي، محمد السبيعي، محمد الكويكبي، كريستيان جوانكا، حسن جمال".


وخاض نادي الاتفاق مباراته الودية الأولى ضد أيه ڤي أس الهولندي وفاز بثمانية أهداف، أما مباراته الودية الثانية كانت ضد أياكس الهولندي وانتهت بالتعادل 1-1.

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