حسين السيد يقود الاتفاق السعودي أمام بني ياس وديًا

أعلن نادي الاتفاق السعودي، المحترف في صفوفه الظهير الأيسر المصري حسين السيد، تشكيلة الفريق في ثالث مبارياته الودية ضد بني ياس الإماراتي، اليوم الثلاثاء.





ويواجه فريق بني ياس الإماراتي في ثالث مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بهولندا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.



