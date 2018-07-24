إحالة 34 طبيباً وموظفاً في دسوق للتحقيق بكفر الشيخ

قرر اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الثلاثاء، إحالة 34طبيبًا وموظفًا للتحقيق بوحدتين صحيتين ومركزى شباب، لتغيبهم عن العمل وإنصرافهم بدون آذن.



حيث كلف رئيس المدينةـ اعضاء ادارة التفتيش والمتابعة بالوحدة بالمرور على كافة المصالح الحكومية بنطاق المركز والمدينة وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء والإداري وحالة الانضباط بالمؤسسات التنفيذية بمركز ومدينة دسوق والخدمات المقدمة للمواطنين، وخلال مرورهم على المصالح الحكومية بقرية شباس الشهداء، تبين غياب عددًا من الأطباء والموظفين.



وتفقد اعضاء الادارة الوحدة الصحية بشباس الشهداء، وتبين ان قوتها 24طبيبًا حضر منهم 5اطباء وتغيب 15طبيبا، فضلا عن حصول أثنبن عل إجازة، كما تبين ان قوة التمريض 19حضر منهن 13بينهن اثنتين بالنوبتجية وحصلت 3على اجازات واخرى على خط سير، كما تبين ان الاداريين قوتهم 36 حضر 22 وتغيب 5 وحصل 5على خط سير 1 راحه واخر فى النوبتجية انصرف اثنين دون إذن.



كما تفقد اعضاء التفتيش والمتابعة مبنى الوحدة المحلية للقرية، وتبين ان قوة الموظفين86 حضر منهم 45 وحصل 25على خط سير و5 على اذن لعمل تامين صحى و3اجاة مرضى واخر اجازة و5موظفين نوبتجية واخر منتدب الى ماكن عمل ثانى، كما تفقدوا مركز شباب القرية وتبين غياب 6 من اجمالى 20موظفًا، كما تبين غياب 6 بمكتب التموين بشباس الشهداء من إجمالي 12.





وتم إحالة المتغيبين والانصراف بدون اذن للتحقيق بهذه الجهات واخطار وكلاء الوزارة المختصين بكل جهة وغرفة عمليات المحافظة بنتيجة التقرير جاءت هذه الجولات ضمن خطة رئيس المدينة متابعة الجهاز بالادارى بالمصالح الخدمية حتى يستقيم العمل بالجهاز بالادارى بكافة القطاعات.