ملكة زرار: قانون بيت الطاعة ليس له علاقة بالإسلام

قالت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية واستشاري الأحوال الشخصية، إننا مازالنا نستقى قوانيننا من مصدرين أساسيين، وهما القانون الروماني بروافده، والذي أنعم علينا بالعلاقة العرفية وقوانين ضرب المرأة بطريقة همجية، وقانون حمورابي الذي به قوانين كثيرة مازالت قائمة بناءًا على قانون بونابرت القديم "القانون الفرنسي".





وأضافت "زرار"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن القانون الفرنسي تم تعديله وتغييره ونسيانه بالنسبة للفرنسيين، إلا أننا مخلصين، ومازلنا نتعبد به رغم أنه من أبشع القوانين التى عانت منها المرأة معاناة شديدة، خاصة فيما يتعلق بقانون الطاعة.



