تفاصيل انطلاق فعاليات التدريب البحري "تحية النسر 2018"

انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك "استجابة النسر 2018" الذي تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكلا من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات ويستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك به كل من المملكة الأردنية الهاشمية وباكستان وكوريا الجنوبية بصفة مراقب، وذلك استمرارا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وفقا لأحدث النظم القتالية.









وقد بدأت فاعليات التدريب البحري بعدد من المحاضرات النظرية الخاصة بالأنشطة التدريبية في كيفية التعامل مع الألغام وطرق الأمان والتعرف على أجهزة ومعدات البحث والكشف عن الألغام، وتنفيذ أعمال البحث بمركبات التحكم عن بعد بالإضافة إلي تنفيذ تدريبات مشتركة والتدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على موضوعات مهاجمة الشواطئ والإبرار على الساحل كما تم إجراء العديد من الأنشطة المشتركة بين عناصر القوات الخاصة من الدول المشاركة للاستفادة من الخبرات لجميع العناصر المشاركة.









تأتى تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية والتعرف علي احدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المشاركة في التدريب والتنسيق؛ لإتمام عمل جماعي مع دول الجوار، الذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي للدول المشاركة.



