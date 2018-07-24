"Soda Mobile" تطلق منصة أعمال لتجار التجزئة في مصر

أطلقت شركة Soda Mobile منصة أعمال جديدة لتجار التجزئة في مصر، حيث يعتمد قطاع المبيعات في الشركة على البيع المباشر للمستهلك دون الاعتماد على موزعين أو قنوات بيع وسيطة ، وذلك من خلال الاعتماد على تطبيق منصة للبيع والتسويق مباشرةً بنظام الـB2R Business To Retailer، وتقوم السياسة التسويقية الجديدة على فكرة إلغاء الوكيل المعتمد لتقليل تكلفة المنتج وخفض تسعيره والعمل مباشرةً من المصنع بالصين إلى يد التاجر في مصر ، وهو ما يعني أن الشركة تعمل على تغيير نمط عملية البيع لأجهزة واكسسوار الموبايل في مصر وأفريقيا





ولتحقيق ذلك أطلقت الشركة التطبيق الخاص بالشركة على هاتف التاجر، مما يتيح له التواصل وعمل أوامر الشراء من الشركة الأم، ومن المتوقع أن تحقق تلك الاستراتيجية انتشارًا واسعًا للعلامة التجارية. وبالفعل فقد بدأت الشركة تلمس نجاح تلك الاستراتيجية من خلال عدد المحال التجارية ومنافذ البيع التي تتواجد بها حاليًا، التي بلغت أكثر من 500 نقطة بيع مختلفة كما تستهدف الوصول إلى 1000 منفذ بيع في القاهرة والجيزة قبل نهاية العام ، مما يعني الانحياز لصالح العميل لتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار أجهزة منخفضة، فضلاً عن التمتع بضمان 15 شهرا مع شركة راية بخلاف الشركات الأخرى التي لا تمنح سوى 12 شهرا ضمانا فقط. وتستهدف الشركة الوصول بشريحة سوقية 5% خلال النصف الأول من عام 2019.





قال محمد مراد، مدير تطوير الأعمال والعمليات بشركة شيني تكنولوجي الصينية المالكة للعلامة التجارية للشركة: " إن الحوافز الاستثمارية، التي حصلت عليها الشركة من وزارة الاستثمار كانت الدافع الأكبر لبدء أعمالنا في السوق المصري، مشيرًا إلى أن إجراءات تأسيس الشركة لم تتجاوز 10 أيام في الوقت الذي كانت في السابق تصل لبضعة أشهر.





وأكد مراد ، أن الشركة تستعد لتوسعة أعمالها في مصر من خلال استراتيجية وضعتها بعد دراسة مستفيضة للسوق على مدار 6 أشهر، مؤكدًا أن السوق المصري يستقبل نحو 900 ألف موبايل شهريًا، وهذه من أبرز الحوافز التي دفعت الشركة لاتخاذ مصر كنقطة انطلاق نحو السوق الافريقية ، لافتًا إلى أن استراتيجية الشركة في الوقت الحالي تعتمد علي تغطية احتياجات العملاء في القاهرة الكبرى، وسوف يتم التوسع نحو الدلتا والصعيد وباقي المحافظات تباعاً.





وأشار مراد، إلى أن الشركة طرحت هواتف ذكية بمواصفات عالية الجودة تستهدف الفئة السعرية أقل من 3 آلاف جنيه، حيث إن الدراسات الصادرة من مؤسسة GFK العالمية أوضحت أن 75% من حجم المبيعات في السوق المصري تأتي من تلك في الشريحة ، مؤكدا أن الشركة لديها منتجات متنوعة تشمل الهواتف و الإكسسوارات والمنتجات المعتمدة علي تقنية الذكاء الاصطناعي ، وكلها تأتي بضمان عام أو 15 شهر .





وكشفت الدراسة التي قامت بها الشركة للسوق المصري أن المستخدم أصبح أكثر ذكاءاً في التعامل مع منتجات الاتصالات بشكل يحول دون طرح منتجات مبالغ في أسعارها، موضحًا أن العديد من المستخدمين لديهم القدرة على مقارنة المنتجات من العلامات التجارية المختلفة واختيار الأفضل من بينها من حيث السعر وخصائص الهواتف، ولم يعد من السهل خداع المستخدم بأسماء العلامات التجارية الكبرى.