الليلة.. السكرتير الخاص لـ"عبدالناصر" في حلقة خاصة مع محمد الباز في 90 دقيقة

يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، خليفة عطوة المتهم الثالث فى قضية اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر فى حادث المنشية الشهير والسكرتير الخاص له فى الرئاسة فى حلقة خاصة عن الزعيم بمناسبة الذكرى 66 لثورة 23 يوليو المجيدة.

ويكشف خليفة بالوثائق والمستندات والصور ﻻول مرة عن تفاصيل ودوره ودور جماعة اﻻخوان فى محاولة اغتياب الزعيم جمال عبد الناصر فى حادث المنشية الشهير وكيف تحول من متهم فى اغتياله الى سكرتيره الخاص فى الرئاسة.

كما يكشف عن كواليس وخطط جماعة اﻻخوان فى تدبير محاولة اﻻغتيال وكيف كان يتم تدريب الفدائيين فى الشرقية واﻻسماعيلية وحقيقة شائعات تدبير الزعيم جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال نفسه كما روجها اﻻخوان.

كما يكشف السكرتير الخاص للزعيم جمال عبد الناصر عن مفاجآت كثيرة عن حياة الزعيم عبد الناصر وعن اسرته وأبناءه وأصدقاءه وعﻻقة الزعيم بجميع الضباط اﻻحرار.

كما يكشف خليفة عطوة عن علاقة عبد الناصر بالفن والدين والسياسة و الفقراء والشعوب العربية.