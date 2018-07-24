تركيا تؤكد معارضتها للعقوبات الأمريكية على إيران

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، بأن أنقرة تعارض العقوبات الأمريكية على إيران، وليست ملزمة بها.





ويذكر أن أشار "أوغلو"، إلى أن بلاده لن تنضم إلى العقوبات الأمريكية على إيران، وستستمر في استيراد النفط منها.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مدينة بودروم، "زار تركيا وفد من الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، وأخبرناهم بأننا لن ننضم للعقوبات التي ستفرضها أمريكا على إيران".





وأضاف: "كما أكدنا للوفد الأمريكي أننا نشتري النفط من إيران بشروط مناسبة في حين أنهم يتكلمون عن بعد، وأننا لا نستطيع الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران".