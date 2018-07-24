نائبا عن وزير الشباب والرياضة .. علاء فهمي يستقبل بعثة الاسكواش بعد فوزها ببطولة العالم بالهند

استقبل اليوم علاء فهمي مدير علم الهيئات بوزارة الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة مصر للاسكواش بعد فوزها ببطولة العالم للناشئين والناشئات والتي أقيمت في الهند.

و توج اللاعب مصطفي عسل بطل العالم للناشئين تحت 19 سنة بعد تغلبه علي مواطنه اللاعب مروان طارق ليحصل علي المركز الثاني و الميدالية الفضية

كذلك حصلت اللاعبة روان رضا علي بطولة العالم للناشئات تحت 19 سنة و الميدالية الذهبية، كما حصلت اللاعبة هانيا الحمامي علي المركز الثاني و الميدالية الفضية، وجاءت المصرية جني شيخة في المركز الثالث و الميدالية البرونزية ، لتؤكد مصر انها مازالت متربعة علي عرش بطولات الاسكواش.