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بي إم دبليو تكشف عن أسعار أيقونتها "M5 Competition" الجديدة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 05:02 م
بي إم دبليو تكشف عن أسعار أيقونتها M5 Competition الجديدة
BMW M5 Competition
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أعلنت شركة بي إم دبليو أن نسخة Competition من أيقونتها M5 يبدأ سعرها من 126 ألف و 900 يورو( اي مايعادل 2.6 مليون جنيه مصري تقريباً).

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها M5 Competition زودت بمحرك تربو مزدوج من 8 اسطوانات سعة 4.4 لتر وبقوة 625 حصان، بزيادة قدرها 25 حصانا عن الموديل القياسي M5)، وهو ما يجعلها النسخة الأقوى من الطراز علي الإطلاق.

وبفضل 750 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.3 ثانية، كما تصل سرعتها القصوى إلي 305 كلم/س.

ولتتناسب السيارة مع معدلات الأداء الجديدة تم تجهيزها بمكابح من الكربون والسيراميك، وذلك بشكل اختياري، ومجموعة تعليق جديدة ساهمت في زيادة الطابع الرياضي للسيارة، وخفض الهيكل 7 ميلليمترات.

وتتميز السيارة من الناحية التصميمية من خلال جنوط كبيرة مسبوكة من معادن خفيفة قياس 20 بوصة، كما يتوفر للسيارة مجموعة العادم الرياضية مع مخارج باللون الأسود، الذي يظهر أيضا على شبكة المبرد ومداخل الهواء الجانبية، والمرايا الخارجية.
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