عاجل.. أخبار السعودية اليوم | المهندس "المشيطي" يطلق الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لوزارة النقل

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أطلق المهندس منصور بن هلال المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية للوزارة.





وقال الدكتور عبدالحميد العليوي مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، في تصريح صحفي، إن "الحزمة تشمل تطبيقًا موحدًا يخدم جميع قطاعات الوزارة على الهواتف الذكية، ويعرض جميع الخدمات الإلكترونية (الحالية والتي سيتم إضافتها مستقبلًا) للتطبيق، الذي يتضمن روابط فرعية لتسهيل الوصول للخدمات الإلكترونية الخاصة بوكالات الوزارة.





كما تشمل الحزمة تطبيق "برق" الخاص بنظام الاتصالات الإدارية في الوزارة، وطلب زيارة منتزه، بالإضافة لطلبات العمالة، ونظام طلبات التشجير، وتطبيق أسعار المنتجات، ونظام بلاغات الآبار المكشوفة.





وأشار "العليوي" إلى أن الخدمات، التي أطلقها نائب الوزير تأتي ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة وأتمتة إجراءات العمل، والتي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين، إضافة إلى تسريع الإجراءات، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها.



