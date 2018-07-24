ضبط سائق بشركة توصيل وصديقه طلبا من خليجي 2000 جنيه لإعادة موبايله بالمعادي

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادي القبض على سائق بشركة توصيل شهيرة وصديقه لمساومتهم خليجى على إعادة هاتفه المحمول مقابل 2000 جنيه بالمعادي.





تبلغ لقسم شرطة المعادي من فوزي بن عبد العال، يحمل إحدى الجنسيات العربية، 48 سنة، انه استقل سيارة تابعة لشركة توصيل من منطقة المعادي لتوصيله لمحل سكنه وعقب نزوله من السيارة ترك هاتفه المحمول ماركة أيفون 6 داخل السيارة فقام بالاتصال على الهاتف فوجده مغلق، وفى وقت لاحق قام قائد السيارة بمساومته على إعادة الهاتف مرة أخرى مقابل مبلغ مالي 2000 جنيه.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعةو تم بالتنسيق مع المبلغ مجاراة المتصل وتحديد مكان تسليم المبلغ المالي المشار إليه بشارع كورنيش النيل ـ دائرة القسم.





بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه أسفرت إحداها عن ضبط كلا من أحمد ن، سن 26 سائق ،ومحمود أ، سن 24 سنة، عامل، حال حضورهما لاستلام المبلغ وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه بمواجهتهما اعترف الأول بعثوره على الهاتف داخل السيارة قيادته وحاول التصرف فيه بالبيع الا انه لم يتمكن من ذلك فاستعان بالمتهم الثاني لمساومة المجنى عليه على دفع المبلغ المالي نظير إعادة الهاتف المحمول مرة أخرى.





باستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بالسرقة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامه التحقيق.