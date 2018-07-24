"التضامن" تتيح الاشتراك في معارضها إلكترونيًا عبر موقع الوزارة‎ (صور)

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني moss.gov.eg ، فرص الاشتراك في معارض الوزارة الكترونيًا من خلال "استمارة منتجى الحرف اليدوية"، ونموذج الاستمارة يتم ملأه إلكترونيًا، ويكون بمثابة تقديم طلب للاشتراك في معارض الوزارة.





وجاء ذلك، في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم أصحاب الحرف اليدوية وخصوصًا المنتمين لجمعيات الأسر المنتجة.



