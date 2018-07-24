عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "الزكاة والدخل" تدعو لتقديم الإقرارت الضريبية للمنشآت في موعد محدد

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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال أو أقل، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثاني من السنة قبل نهاية يوليو 2018، عبر بوابة ضريبة القيمة المضافة vat.gov.sa.





وقالت الهيئة، في بيان لها نشرته، اليوم الثلاثاء، إ نه "بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت، التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل، تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو قبل نهاية شهر يوليو الحالي".





أما المنشآت، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهريًّا، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر يونيو قبل نهاية شهر يوليو الحالي.





وأكدت أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة على التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية، لإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.





وأشارت إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية، التي سبق أن قدمتها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يومًا من تاريخ علمها بالخطأ.





وأضافت أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس؛ وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA.



