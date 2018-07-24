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عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد المواجهات بين إسرائيل وسوريا

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 04:42 م
عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد المواجهات بين إسرائيل وسوريا
الأمم المتحدة
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أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، في خبر عاجل لها، بأن الأمم المتحدة تحذر من تصاعد المواجهات بين إسرائيل وسوريا.

 ويذكر أن أسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، طائرة سورية من طراز سوخوي.

وقال مصدر عسكري سوري: " إن إسرائيل استهدفت الطائرة الحربية داخل الأجواء السورية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد تقدم الطائرة السورية وأسقطها بصاروخي باتريوت بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي بنحو كيلومترين".

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق صفارات الإنذار على الحدود مع سوريا، الثلاثاء، دون أن يعلن السبب.



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