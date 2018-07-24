عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد المواجهات بين إسرائيل وسوريا

وقال مصدر عسكري سوري: " إن إسرائيل استهدفت الطائرة الحربية داخل الأجواء السورية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد تقدم الطائرة السورية وأسقطها بصاروخي باتريوت بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي بنحو كيلومترين".

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق صفارات الإنذار على الحدود مع سوريا، الثلاثاء، دون أن يعلن السبب.



